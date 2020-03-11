Берлин, , 15:58 — REGNUM Сенатор здравоохранения германской столицы города Берлин Дилек Колайчи запретил проведение в городе мероприятий с участием свыше 1 тыс. человек, об этом 11 марта сообщает Reuters.

Причиной запрета стала угроза распространения коронавируса. Правило будет действовать до середины апреля.

«В связи с угрозой распространения коронавируса, на данном этапе общественная жизнь должна быть ограничена», — цитируют журналисты агентства заявление чиновника.

Напомним, вспышка коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайском Ухане. За несколько месяцев от инфекции в мире скончались свыше 4 тыс. человек, число заразившихся достигает 120 тыс. человек.

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