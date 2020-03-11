Тбилиси, , 15:56 — REGNUM Правительство Грузии решило приостановить из-за распространения коронавируса COVID-19 весенний призыв на срочную службу в армию, начавшийся 3 февраля. Об этом 11 марта сообщает правительственная пресс-служба на официальном сайте.

Сообщается, что набор в армии планируется возобновить 13 апреля, после чего он продлится до 30 июня. Всего в ходе призыва планируется набрать в армию 4,2 тыс. молодых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало 11 марта в Грузии было зафиксировано 23 случая заражения коронавирусом. Новая болезнь попала на территорию страны с грузинскими гражданами, возвращавшимися из туристических поездок из Ирана и Италии. В режиме самоизоляции находится более 1000 человек.

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