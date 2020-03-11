Токио, , 15:43 — REGNUM Новая вариация портативной консоли Nintendo Switch Lite в коралловом цвете поступит в продажу 24 апреля 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании Nintendo 11 марта.

Коралловая Nintendo Switch Lite выйдет в Японии уже 20 марта 2020 года. До этого консоль была доступна в жёлтом, бирюзовом и сером цветах.

Напомним, Lite — это одна из модификаций консоли Nintendo Switch. Она обладает меньшим размером и «урезанным» функционалом.

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