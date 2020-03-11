Москва, , 15:43 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Skoda на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 5 742 автомобилей в РФ из-за проблем с указателями поворота. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Росстандарта.

Речь идет об автомобилях Skoda Superb, которые были реализованы в 2013—2015 годах. Причиной отзыва авто стала недостаточная чувствительность функции контроля работы указателей поворота.

«При некоторых обстоятельствах может быть не распознан отказ переднего указателя поворота, и бортовой компьютер не выдает водителю уведомление о возникшей неисправности», — говорится в сообщении.

Представитель Skoda в России сообщил, что все необходимые ремонтные работы будут произведены в ближайшем для автовладельцев дилерском центре.

Ранее стало известно об отзыве в России 35 автомобилей BMW серии Gran Coupe из-за дефекта фонарей стоп-сигнала.

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