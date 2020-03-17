Москва, , 08:38 — REGNUM За последние годы человечество пережило несколько вспышек мутировавшего вируса, называвшегося всякий раз по-разному. О том, каковы легенды и страхи, связанные с нынешней волной коронавируса, рассказывает автор ИА REGNUM Дмитрий Ефимов.

Эпидемия коронавируса Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Инженерам и простым работникам цветных революций показалось грех не воспользоваться нагнетанием паники вокруг вспышки нового вируса. В российском секторе интернета отметилась повышенная активность украинских инициативников, которые пытаются нагнать ужас на своих российских читателей, но ими поле не исчерпывается. Кроме их кустарных поделок и фантазий, существуют более тщательно проработанные легенды, которые, судя по всему, писались под редакцией западных спецслужб для распространения паники.

В ход шли и чудовищные предсказания, и некие откровения китайских якобы разведчиков. Хотя предполагалось получить парализующую вспышку ужаса и хаоса на территориях, обработанных этими сказками, в действительности российский читатель оказался устойчив к подобным россказням. Возможно, не последнюю роль сыграл остающийся высоким уровень образования.

Читайте подробности в статье Дмитрия Ефимова «Легенды о коронавирусе блокируются ментальностью россиян».