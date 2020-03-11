Москва, , 15:38 — REGNUM Завершилась краудфандинговая кампания по сбору средств на разработку игры Pathfinder: Wrath of the Righteous. За 36 дней российским разработчикам из Owlcat Games удалось собрать больше двух миллионов долларов США, сообщает сайт 3dnews.ru 11 марта.

В сборе средств приняли участие 35 тыс. вкладчиков. Благодаря их усилиям, авторам проекта удалось достичь почти всех необязательных целей кампании — денег не хватило только на добавление в игру класса «Охотник» и возможности ездить на динозаврах.

Релиз Pathfinder: Wrath of the Righteous состоится не раньше июня 2021 года. Напомним, средства на свою прошлую игру Pathfinder: Kingmaker разработчики из Owlcat Games также собирали при помощи краудфандинга.

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