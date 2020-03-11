Тбилиси, , 15:33 — REGNUM

Из-за коронавируса правительство Грузии приняло решение о продлении каникул в учебных заведениях страны до 1 апреля, а также об отсрочке призыва в армию на один месяц, до 13 апреля.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании межведомственного координационного совета под руководством премьер-министра Георгия Гахария.

До 1 апреля также будет приостановлено обслуживание лиц со специальными нуждами в дневных центрах предоставления услуг, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Согласно ранее принятому решению, учебный процесс во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях Грузии был приостановлен до 16 марта. На этот же период прекратили работу и многие высшие учебные заведения. Во всех школах, детсадах, вузах были проведены дезинфекционные работы. Каникулы продлили в связи с ухудшением эпидситуации и выявлением новых случаев заражения коронавирусом.

Согласно последним данным со специального сайта https://stopcov.ge/, в настоящее время число инфицированных коронавирусом в Грузии составляет 23 человек, в карантине находятся 298 граждан, в том числе более 150 прибывших вчера в Тбилиси двумя спецрейсами из Италии, а в стационарах под наблюдением врачей — еще 46 пациентов.

Грузинские эпидемиологи заявляют, что пока ни один случай коронавируса считать внутренней передачей этой инфекции нельзя, так как все они прямо или косвенно связаны с импортом вируса из Италии или Ирана.