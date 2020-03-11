Нур-Султан, , 15:32 — REGNUM Сообщение СМИ об отмене всех массовых спортивных мероприятий в Казахстане не соответствует действительности. Об этом 11 марта заявила пресс-секретарь комитета по делам спорта и физической культуры Раухан Тугумбаева, сообщает Tengrinews.kz.

«На сегодня министерством культуры и спорта не было принято решение по отмене проведения спортивно-массовых мероприятий на территории Казахстана», — сказала Тугумбаева.

Она уточнила, что межведомственная комиссия при правительстве республики рекомендовала спортсменам воздержаться от командировок в страны с высоки уровнем распространения коронавируса.

Напомним, 11 марта некоторые СМИ опубликовали сообщение о том, что в Казахстане отменяются все массовые спортивные мероприятия.