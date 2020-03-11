Багдад, , 15:32 — REGNUM Число смертей от коронавируса в Ираке возросло до восьми человек. Об этом 11 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Трагедия произошла в иракской Кербеле.

«Скончавшемуся пациенту было 68 лет, он умер спустя несколько часов после того, как был доставлен в госпиталь», — цитируют журналисты агентства заявление представителей местной больницы.

Напомним, ранее на прошлой неделе власти Ирака ввели десятидневный карантин для учебных заведений страны, а также запретили поездки в страны, в которых распространяется коронавирус.

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