Багдад, 11 марта 2020, 15:32 — REGNUM Число смертей от коронавируса в Ираке возросло до восьми человек. Об этом 11 марта сообщает Anadolu Ajansi.
Трагедия произошла в иракской Кербеле.
«Скончавшемуся пациенту было 68 лет, он умер спустя несколько часов после того, как был доставлен в госпиталь», — цитируют журналисты агентства заявление представителей местной больницы.
Напомним, ранее на прошлой неделе власти Ирака ввели десятидневный карантин для учебных заведений страны, а также запретили поездки в страны, в которых распространяется коронавирус.
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