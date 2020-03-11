Чебоксары, , 15:30 — REGNUM В Чувашии «в кратчайшие сроки» примут решение по кордодрому в Новочебоксарске, который начал строиться восемь лет назад, но почти сразу стройка была «заморожена» из-за череды инициированных чиновниками разбирательств. Данный вопрос планируется поднять повторно 16 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы Чувашии по итогам планёрки.

На планёрке в правительстве врио главы республики Олег Николаев поручил «в кратчайшие сроки» вернуться к теме кордодрома в Новочебоксарске. Он поручил главе администрации города Новочебоксарска Ольге Чепрасовой до 16 марта подготовить необходимую информацию, в связи с чем приостановлено строительство площадки для тренировочных полетов юных авиамоделистов, что мешает завершению строительства.

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«В понедельник (16 марта, — прим. ИА REGNUM) примем решение, как будем дальше двигаться в этом проблемном вопросе», — подчеркнул Олег Николаев, отметив, что «готов выехать, чтобы понять на месте».

Как сообщало ИА REGNUM, разбирательства начались после обращения девятиклассника из Новочебоксарска к врио главе Чувашии Олегу Николаеву с просьбой решить вопрос по кордодрому, который был мечтой юных авиамоделистов. Строительство началось в 2012 году на благотворительные средства, но почти сразу было приостановлено из-за скандалов и судебных тяжб. Мэрия Новочебоксарска стала (безуспешно) оспаривать передачу участка, мотивируя это то незаконностью действий, то ссылаясь на шум, который якобы мог доставить дискомфорт жителям близлежащих домов. Судились даже с журналистами, которые вступились за детей.

За это время в городе сменилось несколько сити-менеджеров, но кордодром так и не был достроен.

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