Липецк, , 15:21 — REGNUM Гимназисты из Ельца (Липецкая область) стали победителями VIII Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке». Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, он прошел в Москве в рамках реализации Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников.

В конкурсе приняли участие более 2,5 тысячи учащихся школ, гимназий, лицеев, техникумов, колледжей, вузов из всех регионов России, Казахстана, Белоруссии, Украины, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Было представлено более двух тысяч научно-исследовательских и творческих проектов по 18 предметам.

Команда елецкой гимназии №11 продемонстрировала результаты своей исследовательской деятельности на секциях «Инженерные науки», «Физика», «Естествознание». Все они отмечены дипломами победителя, научные руководители награждены медалями.

Ежегодно добившиеся высоких результатов в учебе, труде, спорте, научной, творческой и общественной деятельности школьники и студенты в Липецкой области получают стипендии и премии, муниципальные награды.

«Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, которая вскоре возьмет на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России», — считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.