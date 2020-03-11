Рязань, , 15:39 — REGNUM Шесть многоквартирных домов признаны аварийными и подлежащими сносу в Рязани. Решение было принято на основе заключений межведомственной комиссии, которая обследовала здания с сентября по декабрь 2019 года. Постановление мэрии официально опубликовано 11 марта.

Здания расположены на 6-м Коломенском проезде, улицах Космодемьянской, Кудрявцева, Новослободской, Октябрьская, на 203 км железной дороги Москва — Ростов. Собственники помещений должны снести дома до 1 марта 2028 года.

Граждан, зарегистрированных в этих зданиях, при наличии законных оснований переселят в жилые помещения маневренного фонда либо по программе расселения ветхого жилья.

По данным портала ГосЖКХ, в Рязани в аварийном состоянии находится более 240 домов.