Киев, , 15:19 — REGNUM Трейлер к украинскому приключенческому фильму «Бесславные крепостные» был опубликован 10 марта на Youtube-канале B&H Film Distribution Company.

«Катана, пистолет и стальные усы» — так звучит девиз фильма. Главным героем картины стал известный малороссийский художник Тарас Шевченко, который рубит врагов одновременно двумя катанами и стреляет из двух пистолетов.

Официальная премьера фильма запланирована на 8 октября 2020 года. «Бесславные крепостные» созданы при поддержке правительства Украины и министерства культуры.

Напомним, из 80 украинских кинокартин, отобранных на конкурсе в 2017 году, окупилась только одна. На съёмки этих фильмов из бюджета Украины выделили 500 млн гривен, а суммарные кассовые сборы составили 160,8 млн гривен. Лишь 4% затраченных средств вернулись в госбюджет.

Читайте также: В бюджет Украины вернули 4% средств, выделенных на поддержку кино — Госкино