Горно-Алтайск, , 15:14 — REGNUM Представители некоммерческих объединений Республики Алтай поддержали инициативу президента России Владимира Путина по внесению изменений в Конституцию РФ. Об этом говорится в обращении Общественной палат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По их мнению, поправки продиктованы требованием времени, актуальны и необходимы.

«Предлагаемые изменения нацелены на развитие политической системы и усиление механизмов защиты конституционных прав и свобод наших граждан, ориентированы на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, молодежи и пожилых граждан России», — говорится в обращении.

Упомянули общественники и особое отношение Владимира Путина к Республике Алтай, напомнив слова главы государства о богатой истории, культуре и природе региона. Здесь проживают представители более 90 национальностей.

Они обратились также к местным жителям не поддаваться на провокации «сомнительных организаций», готовых искажать факты и подменять понятия. По их мнению, участие в голосовании по поводу поправок должно стать делом чести российских граждан.

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