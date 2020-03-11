Алма-Ата, Казахстан, , 15:14 — REGNUM Водитель автомобиля «Шевроле» в Алма-Ате устроил стрельбу из-за конфликта на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Алма-Аты.

В ведомстве уточнили, что инцидент расследуется по ст. 293 УК Казахстана («Хулиганство»). По данным полиции, водитель 1983 года рождения во время конфликта выстрелил в воздух из сигнального пистолета.

Участник конфликта прокомментировал случай в социальных сетях. По его словам, водитель «Шевроле», не поделив улицу, выстрелил из пистолета в автомобиль «обидчика».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в Тбилисском районе Краснодарского края произошло ДТП. Аварии предшествовал конфликт между пассажирами ВАЗ-2110 и водителем «Газели». Молодые люди преследовали транспортное средства и стреляли в воздух из пистолета.

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