Махачкала, , 15:26 — REGNUM Торжественная церемония вручения медалей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне прошла в правительстве Дагестана 11 марта. Юбилейные награды ветеранам вручили руководитель региона Владимир Васильев и полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка, сообщили ИА REGNUM в пресс ю-службе главы и правительства республики.

«Во время церемонии было отмечено, что подвиг ветеранов не только спас страну во время самой кровопролитной войны в истории человечества, но и после, вплоть до наших дней и далее, будет примером для молодежи», — сказано в сообщении.

Владимир Васильев и Юрий Чайка пожелали ветеранам здоровья, долголетия и поздравили с предстоящим юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Чайка впервые посетил Дагестан с рабочим визитом в качестве полпреда главы государства на Северном Кавказе. На эту должность он был назначен в январе текущего года.

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