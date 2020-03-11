Кишинёв, , 15:13 — REGNUM В инфекционной больнице в столице Молдавии Кишиневе находятся 14 человек с подозрением на заражение коронавирусом нового типа. Как передает ИА REGNUM, среди них — шесть детей.

Как сообщила 11 марта министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну, число подтвержденных случаев заражения в республике неизменно — три случая. Власти выявляют, с кем контактировали мужчина и женщина, у которых накануне выявили коронавирус. Они вернулись из Италии, но находились в Молдавии уже более одной недели.

Министр сообщила, что те граждане, включая матерей с детьми, у которых сейчас есть подозрения на коронавирус, также недавно вернулись из Италии. Она призвала граждан воздержаться от поездок за границу, особенно в регионы заражения. «Сейчас в больнице находится мать с тремя детьми. Как раз когда ситуация в Италии осложнилась, она поехала в Милан за покупками, и теперь у нее и у детей подозрение на коронавирус», — отметила Думбрэвяну.

Министр призвала граждан вместе с тем не паниковать и не скупать продукты в магазинах. Накануне, после появления информации о новых случаях заражения, в молдавских магазинах начался ажиотаж — люди скупали продукты длительного хранения.

Первый случай коронавируса в Молдавии подтвердили 7 марта — у женщины, вернувшейся из Италии. 10 марта коронавирус диагностировали еще у двоих человек, также приехавших из Италии, где находится большое число гастарбайтеров из Молдавии.

В республике объявили оранжевый уровень опасности из-за риска распространения коронавируса. А с 11 марта в стране на две недели закрыли все школы и детсады.

Ранее в соседней Румынии также закрыли все учебные заведения. Практически все случаи коронавируса там также выявили у граждан, приехавших из Италии.

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