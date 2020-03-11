Ростов-на-Дону, , 15:10 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко недоволен массовыми вырубками деревьев в областном центре. По его словам, городской комитет по охране окружающей среды работает неудовлетворительно.

«Вы 2,5 года работаете, а город лысеет и лысеет. У вас нет понимания по срокам и объемам компенсационных высадок. Подумайте, стоит ли вам работать или нет. Пока от вас никакой пользы», — сказал сити-менеджер, обращаясь к руководителю комитета Андрею Куренкову (цитата «Блокнот Ростов»).

ИА REGNUM ранее сообщало, что в компания «Дорожный консалтинг» (Екатеринбург) разместила электронную карту зелёных насаждений, которая насчитывает о 228 тыс. деревьев и кустарников в Ростове-на-Дону. По мнению проводивших исследование специалистов, состояние только 10% зелёных насаждений не вызывает опасений.

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