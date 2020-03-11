Краснодар, , 15:10 — REGNUM Недельный срок для решения проблемы вывоза мусора в Туапсинском районе Краснодарского края дал региональному оператору глава района Виталий Мазнинов, сообщила пресс-служба администрации 11 марта.

«Вывоз мусора, в том числе крупногабаритного, на данный момент уже становится не просто злободневной темой, а проблемой, и картина только ухудшается. Вы должны осознавать свою ответственность, и не доводить дело до коллапса, поменять подход к работе, страдают, прежде всего, люди. Наша общая задача — совместно находить пути решения вопроса и наладить системную уборку, исключить сбои», — сказал Мазнинов на встрече с представителем регионального оператора.

Глава района потребовал изменить ситуацию в течение недели.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года на территории Краснодарского края действует новая система обращения с отходами. На территории города Туапсе вывоз твердых коммунальных отходов осуществляет региональный оператор АО «Крайжилкомресурс».