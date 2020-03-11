Самара, , 15:12 — REGNUM Руководителя ООО «Городцовское Пиво» обвиняют в уклонении от уплаты налогов в Самаре. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, с 2017 года по 2018 год руководитель данного предприятия вносил в налоговые декларации ложные сведения об объемах произведенного и реализованного подакцизного товара. Таким образом, считают правоохранители, он уклонился от уплаты налогов в виде акцизов на общую сумму свыше 62 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы уголовного дела в ближайшее время переданы в суд для рассмотрения по существу.

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