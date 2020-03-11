Пенза, , 16:19 — REGNUM В ходе проверок специалистами управления Роспотребнадзора по Пензенской области за 2019 год было забраковано и снято с производства 78 партий рыбы и морепродуктов общим объемом 612 кг. По данным ведомства, основными нарушениями стали превышение сроков годности, несоответствие требованиям по содержанию глазури, отсутствие маркировки, отступление от нормативов условий хранения.

Также более 600 проб рыбы и продукции из водных биоресурсов исследовались по различным показателям. Не соответствовали 13,8% проб — по физико-химическим показателям, 5,1% проб — по микробиологическим, 10% образцов — по паразитологическим нормативам.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют потребителям обращать внимание на условия реализации продукции, целостность ее упаковки, наличие необходимой информации о дате выработки, конечном сроке реализации, а для глазированной продукции сведений о процентном содержании глазури.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Роспотребнадзором по Пензенской области исследовано 3169 проб плодоовощной продукции, из них 27 (0,8%) образцов не отвечали установленным требованиям.

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