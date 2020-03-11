Великий Новгород, , 15:00 — REGNUM В Великом Новгороде обсуждается идея проведения в городе благотворительного футбольного матча в помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, с такой идеей в соцсетях выступил мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

Поводом стал всенародный сбор денег на лечение Полины Фёдоровой, страдающей спинально-мышечной атрофией, — в акции принимали участие и сотрудники мэрии. Средства на дорогостоящее лечение ребёнка региональный минздрав не выделял, но Новгородский суд обязал чиновников обеспечить девочку необходимым ей препаратом.

Мэр предложил провести благотворительный футбольный матч с участием VIP-футболистов, известных известных людей и заявил, что сам готов выйти на футбольное поле. Собранные деньги планируется передать на лечение детей.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, идею обсуждают новгородцы на странице мэра в соцсети «ВКонтакте» с 5 марта, предлагаются сроки и площадки для проведения турнира. Инициативу мэра также поддержал исполняющий обязанности ректора Новгородского государственного университета Юрий Боровиков, который предложилпровести матч «в лучшем зале города для мини-футбола» — физкультурно-спортивном комплексе НовГУ 29 марта.

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