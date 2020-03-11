Киев, , 14:59 — REGNUM Правительство Украины из-за коронавируса с 12 марта до 3 апреля ввело карантин по всей территории страны, сообщила депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар.

«Ввели карантин. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля», — написала депутат на своей странице в Facebook.

Таким образом на Украине с завтрашнего дня закрываются все учебные заведения, а также запрещаются массовые мероприятия и прекращаются авиасообщения с рядом стран.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальной информации, в стране подтвержден лишь один случай заражения коронавирусом — в Черновицкой области.

Также сообщалось, что на заседании правительства представят «окончательный план борьбы» с коронавирусом в стране.

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