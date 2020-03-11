Тбилиси, , 15:02 — REGNUM Житель Грузии, заболевший коронавирусом COVID-19, попросил прощения у тех, кого заразил из-за своей беспечности. Текст письма был опубликован 11 марта на сайте грузинского Общественного телевидения.

Обращение не подписано. По предположениям СМИ, его написал директор одной фармацевтической компании.

В тексте автор письма рассказал, что отправился с другом и семьей в путешествие по Италии. Там они избегали регионов, где сообщалось об обнаружении коронавируса. При возвращении на родину, ни у кого из путешественников не наблюдалось симптомов заболевания.

«Так как я был уверен, что мы избежали места эпидемии и нас ничего не беспокоило, мы вернулись домой, где с нами живут двое малолетних детей и пожилая мать», — написал мужчина.

На следующий день он вышел на работу, а потом стало известно, что его друг, члены семьи и он сам заболели коронавирусом. Он отметил, что в 80% случаев заболевание происходит с незначительными симптомами или совсем без них, а потому многие могут даже не знать, что заражены COVID-19.

Автор письма принес свои извинения всем, кого заразил или мог заразить. Он также рассказал, что сильно переживает из-за своей беспечности.

Как сообщало ИА REGNUM, к утру 11 марта в Грузии было выявлено 23 заболевших коронавирусом, в том числе, у 12-летнего ребенка.

Читайте ранее в этом сюжете: В здании администрации президента Грузии продолжается дезинфекция