Симферополь, , 15:08 — REGNUM До 15 марта в Симферополе должны установить новые графики вывоза мусора из многоквартирных домов, чтобы увеличить количество дворников и частоту уборки коммунальных отходов. Об этом на оперативно-хозяйственном совещании 11 марта заявила глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

«В выходные дни число дворников нужно не уменьшать, а наоборот увеличивать. Пересмотрите, пусть будут плавающие графики. В выходные дни люди находятся дома, совершают покупки, готовят еду, делают уборку в доме — соответственно, это больший объём выбрасываемого мусора. Нужно участить вывоз и, конечно, наши уборщики пусть выходят в две смены, потому что на выходных просто завалы мусора и грязи в городе», — обратилась глава администрации к руководству МУП «Экоград».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее для Симферополя было закуплено 650 новых мусорных контейнеров в рамках плановой замены старых пластиковых на новые металлические баки.

Об этом: Власти Симферополя обещают за две недели заменить старые мусорные баки