Симферополь, 11 марта 2020, 15:08 — REGNUM До 15 марта в Симферополе должны установить новые графики вывоза мусора из многоквартирных домов, чтобы увеличить количество дворников и частоту уборки коммунальных отходов. Об этом на оперативно-хозяйственном совещании 11 марта заявила глава администрации крымской столицы Елена Проценко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее для Симферополя было закуплено 650 новых мусорных контейнеров в рамках плановой замены старых пластиковых на новые металлические баки.
Об этом: Власти Симферополя обещают за две недели заменить старые мусорные баки