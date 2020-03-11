Уфа, , 14:58 — REGNUM Двух мужчин подозревают в вымогательстве у предпринимателя 12 миллионов рублей в Уфе. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в феврале прошлого года обвиняемые вымогали у предпринимателя 12 миллионов рублей. При этом они угрожали ему расправой и уничтожением его имущества. При этом они заставили бизнесмена написать расписку о том, что он якобы получил у них деньги в долг, считают следователи.

Весной 2019 года фигуранты уголовного дела узнали, что житель Стерлитамака должен бизнесмену 500 тысяч рублей. Обвиняемые встретились с ним и силой заставили перечислить эту сумму на свой банковский счет.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам вымогательства.

Отмечается, что фигуранты уголовного дела свою вину не признали.

В настоящий момент один обвиняемый, ранее судимый за аналогичное преступление, находится под стражей. Второй — под домашним арестом.

Материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

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