Ташкент, , 14:56 — REGNUM Подросткам в Узбекистане предоставили право взимать алименты с родителей при невыполнении своих обязательств. Об этом говорится в соответствующем законе, подписанном президентом республики, сообщает 11 марта издание «Народное слово».

Глава государства Шавкат Мирзиёев 10 марта подписал поправки по установлению дополнительных гарантий прав ребенка. Подросток с 14 лет вправе возбуждать иск о взыскании алиментов при раздельном проживании с родителями.

Детям также предоставляется право самостоятельно обращаться в органы опеки при нарушении его прав, в том числе при ненадлежащем выполнении родителями своих обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля депутаты Законодательного собрания Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана одобрили кандидатуру Алии Юнусовой на должность уполномоченного по правам ребенка в республике.

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