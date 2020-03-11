Белгород, 11 марта 2020, 14:57 — REGNUM Новым руководителем ФНС Белгородской области стала Наталия Попова. Ранее она занимала должность заместителя начальника Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному федеральному округу.
Главу региональной налоговой службы назначили приказом Министерства финансов России от 5 марта. 10 марта Наталию Попову представил правительству области губернатор Евгений Савченко, сообщает информационно агентство «Бел.ру».
Наталия Попова родилась в Брянске в 1983 году, в налоговой службе работает с 2004 года — сначала в Брянской области, а затем в Крыму.