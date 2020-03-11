Фоджа, Италия, , 14:49 — REGNUM В результате бунтов в 27 тюрьмах Италии, случившихся 7−8 марта, погибли 12 заключенных и пострадал 41 сотрудник тюремных служб и правоохранительных органов, сообщил в среду, 11 марта, министр юстиции Альфонсо Бонафеде.

Причиной смерти всех погибших заключенных, по предварительным данным, стала передозировка психотропными веществами, украденными в ходе бунта из больничных отделений тюрем.

Заключенные протестовали против введённого в связи с коронавирусом запрета на свидания с родственниками. Всего в волнениях участвовали около 6000 граждан, нескольких десяткам удалось бежать, по разным данным от 16 до 19 человек по-прежнему скрываются. Нанесенный зданиям и помещениям ущерб оценивается в 35 млн евро.

По данным на вечер 10 марта, от коронавируса в Италии умер 631 человек, за последние сутки этот показатель увеличился на треть. Общее число заболевших увеличилось почти на 10%, до 8514 человек. Выздоровели 1004 человека — днём ранее этот показатель составлял 724.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.

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