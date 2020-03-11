Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM В Петербурге осудили виновника серьезного ДТП на Обводном канале летом 2019 года, в котором пострадали несколько человек и погибли двое.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Ленинский районный суд огласил приговор в отношении Икромджона Баходир угли Абдикулова, которого признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц.

Как было установлено в суде, обвиняемый не имея водительского удостоверение около четырех часов утра 23 июля 2019 года сел за руль автомобиля Skoda Rapid, чтобы перевезти троих человек.

Во время движения по набережной Обводного канала от улицы Розенштейна в сторону улицы Бумажной в Адмиралтейском районе Петербурга водитель проявил преступное легкомыслие и избрал скорость порядка 106 км/ч, значительно превышавшую разрешенные в городе 60 км/ч.

На перекрестке Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта иномарка столкнулась с поворачивающим автопоездом. В результате ДТП одному пассажиру такси был причинен тяжкий вред здоровью, двое других от полученных травм скончались.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в исправительной колонии общего режима с запретом на управление транспортными средствами сроком на 2,5 года», — сообщили в суде.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски на сумму 3 млн 490 тыс. рублей.