Москва, , 14:53 — REGNUM Полный круг контактов каждого из девяти заболевших коронавирусной инфекцией в Москве установлен, все эти люди помещены под медицинское наблюдение. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, говорится в опубликованном 11 марта сообщении оперативного штаба по коронавирусу.

Она подчеркнула, что за короткий срок удалось выявить всех, с кем могли контактировать заболевшие. Это не только друзья и родственники, но и водители такси, пассажиры рейсов, курьеры и другие люди. Одних госпитализировали, другие изолированы дома, третьи помещены в обсервационный центр.

«Всего под медицинским наблюдением в Москве сейчас находятся около 1 тысячи человек», — сказала Ракова.

Она добавила, что в другие регионы переданы сведения о 700 людях, выехавших из Москвы.

Читайте также: Для борьбы с коронавирусом в Москве привлекут ординаторов