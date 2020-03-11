Москва, , 14:42 — REGNUM Проходку тоннелей на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро планируют завершить в 2021 году. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба департамента строительства.

В сообщении отмечается, что сейчас на БКЛ работает 12 тоннелепроходческих комплексов (ТПМК), всего при строительстве метро используется более 30 таких машин. В работе на данный момент находится 20 ТПМК.

В конце февраля мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке двух двухпутных перегонных тоннелей на БКЛ — от станции «Мневники» в сторону «Кунцевской» БКЛ и от «Кунцевской» в сторону «Давыдково».

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