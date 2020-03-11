Ижевск, , 14:40 — REGNUM В 2019 году в Удмуртии было проведено 360 проверок образовательных организаций в части организации питания детей, в том числе было проверено 9 организаторов питания в школах. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики.

При исследовании проб питьевой воды по микробиологическим показателям 1% не соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям нормативам не соответствует 11,1% от общего числа проб.

В рамках исследования готовых блюд выяснилось, что 3,2% не соответствовали гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям; 0,8% не соответствовали по санитарно-химическим показателям. При исследовании проб сырья, установили, что 0,4% не соответствуют нормативам по санитарно-химическим показателям.

По выявленным фактам было составлено 472 протокола об административных правонарушениях на сумму 3 млн рублей. Были временно закрыты пищеблоки трёх детских садов из-за некачественной питьевой воды.

Граждане обращались в управление по проблемам питания детей 12 раз в прошлом году: пять обращений связаны с питанием в школах, семь — в детских садах.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля Госдума в третьем чтении приняла закон об обеспечении бесплатным горячим питанием детей в школах и в оздоровительных лагерях. Прописываются требования к питанию школьников — учеников начальных классов, детей в лагерях и других детских организациях, в том числе отдыха. При этом указывается, что питание для учеников с первого по четвертый класс должно быть горячим минимум раз в сутки (не считая горячего напитка) — с учетом норм, определенных законодательством РФ. При организации питания обязаны учитывать показатели здоровья ребенка, наличие аллергии, публиковать на сайтах школ меню.