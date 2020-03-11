Джакарта, , 14:36 — REGNUM Количество пациентов с положительным результатом на коронавирус в Индонезии увеличилось до 34 человек, сообщает информационный портал Detik.

«Итак, сегодня есть еще у 7 пациентов был обнаружен коронавирус», — заявил глава управления по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Индонезии Ахмад Юрианто в президентском дворце в Джакарте.

Кроме того, два человека выздоровели, а также один человек скончался от коронавируса в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индонезии от коронавируса скончался иностранный гражданин.

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