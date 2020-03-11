Ташкент, , 14:32 — REGNUM Программу по снижению таможенных пошлин на ввоз иномарок в Узбекистан разработала компания «Узавтопром», сообщили 11 марта в пресс-службе компании.

Отмечается, что предложение будет рассмотрено ответственными государственными органами в ближайшее время. Планируется, что снижение пошлин повысит конкурентоспособность UzAuto Motors, а также качество и доступность её продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в компании UzAuto Motors повысили цены на модельный ряд своих автомобилей. Рост стоимости машин вызвал резкую критику жителей Узбекистана. Пользователи социальных сетей запустили акцию в знак протеста.

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