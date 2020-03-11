Вашингтон, , 14:26 — REGNUM Федеральный прокурор американского штата Калифорния Тимоти Дельгадо возможно застрелил свою жену, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом 10 марта сообщает Fox News.

Пара, вступившая в брак несколько месяцев назад, была найдена в собственном доме, родители убитой попросили следствие провести проверку по данному факту.

«Мы полагаем, что господин Дельгадо застрелил свою жену, после чего покончил жизнь самоубийством», — приводят журналисты слова местного полицейского.

Мотивы вероятного преступления пока неизвестны, также издание не приводит другие возможные объяснения трагедии.

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