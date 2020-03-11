Ставрополь, , 14:41 — REGNUM Следователи начали проверку по факту нападения на бригаду скорой медицинской помощи в Андроповском районе Ставропольского края. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили ИА REGNUM 11 марта в пресс-службе СК РФ по регионе.

В ходе мониторинга СМИ следователи выявили сообщение о том, что бригада скорой помощи отправилась по вызову оказывать помощь пациентке в село Казинку. Однако родственники женщины встретили медиков агрессивно — с рукоприкладством, а также повредили автомобиль.

По данным пресс-службы регионального минздрава, данный инцидент произошел поздним вечером 7 марта. Сообщается, что, столкнувшись со внезапной агрессией, врачи вызвали наряд полиции, которому удалось остановить дебоширов. Вместе с полицейскими бригада вернулась к пациентке и оказала ей помощь.