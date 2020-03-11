Эдинбург, Великобритания, , 14:21 — REGNUM Компания JR Design & Fabrication занялась созданием сборных моделей кораблей из игры Star Citizen. Об этом авторы проекта рассказали на Reddit 10 марта.

https://twitter.com/_JR_DF_/status/1237069416279539712

Пока в наличии имеются только следующие корабли: Drake Dragonfly, Anvil Arrow, Greycat PTV и Freelancer MAX. Представители JR Design & Fabrication рассказали, что производство одной модели (от создания концепции до выпуска в продажу) занимает не менее четырёх месяцев.

Star Citizen — это симулятор управления космическим кораблём, разрабатываемый компанией Cloud Imperium Games Corporation. Его полноценный релиз пока ещё не состоялся.

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