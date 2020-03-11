Киев, , 14:21 — REGNUM Минздрав Украины утверждает, что не скрывает ни одного случая заболевания коронавирусом Covid-19 в стране.

Об этом сегодня, 11 марта, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник пояснил, что на Украине официально всего один заболевший потому, что коронавирус достаточно медленно распространяется на восток Европы.

«На востоке Европы сейчас мы не видим такого всплеска, как в Италии, в Германии и Франции, например», — заявил Ляшко.

По его мнению, ситуация с вирусом на Украине вполне сопоставима с Белоруссией, где официально насчитывается 6 заболевших.

В завершение Ляшко заявил, что власть прогнозирует обязательный рост числа заболеваний коронавирусом в стране, но не паникует по этому поводу.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня власти Киева объявили карантин с 12 марта и ориентировочно до конца месяца. По информации источников, сегодня же правительство Украины официально может объявить общенациональный карантин.