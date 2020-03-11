Бишкек, , 14:13 — REGNUM Сроки выдачи общегражданских паспортов в Киргизии сократили с 18 до 12 рабочих дней. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе Государственной регистрационной службы республики.

Это связано с тем, что с 1 марта 2020 года в Киргизии введен временный запрет на пересечение государственной границы по ID-карте. Это, в свою очередь, связано с недопущение распространения коронавируса.

В ведомстве уточнили, что дополнительной платы за эту услугу взиматься не будет. Отмечается, что центр персонификации будет работать в усиленном режиме в две смены — ночную и дневную.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта власти Киргизии ужесточили правило пересечения границы. Граждане республики обязаны предъявлять пограничникам заграничный паспорт, а не внутриреспубликанскую ID-карту.

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