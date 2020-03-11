Варшава, , 14:11 — REGNUM Руководитель разработки Cyberpunk 2077 Адам Бадовский рассказал, что игра скоро получит возрастной рейтинг. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter 10 марта.

https://twitter.com/AdamBadowski/status/1237408349714595840

Разработчик сказал, что CD Projekt RED уже отправили Cyberpunk 2077 различным рейтинговым агентствам (PEGI, ESRB и др.). Он также отметил, что игра практически готова и «выглядит всё лучше и лучше с каждым днём».

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года. Это решение было принято разработчиками для того, чтобы «отполировать» игру — исправить различные недочёты и оптимизировать её для разных платформ.

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