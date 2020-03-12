Стокгольм, , 08:06 — REGNUM Ряд шведских органов власти не следуют рекомендациям Агентства общественного здравоохранения Швециио том, что сотрудники, возвращающиеся из регионов с повышенным риском заражения коронавирусом и не имеющие при этом симптомов заболевания, могут продолжать работу в учреждениях в обычном режиме. Об этом 11 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

Так, все работники Агентства по трудоустройству, Управления социального страхования, Государственного налогового управления и Государственного миграционного управления Швеции, вернувшиеся из стран с высоким уровнем распространения коронавируса, должны первые 14 дней после возвращения вести работу из дома.Такой же линии придерживается и Шведское пенсионное управление.

«Если кто-то из наших сотрудников находился в одном из регионов, в которых, по оценкам Агентства общественного здравоохранения Швеции, высок риск распространения коронавируса, то мы ожидаем, что, вернувшись, такой работник после консультации со своим непосредственным начальником будет 14 дней работать из дома», — заявил начальник административного отдела Пенсионного управления Хенрик Энгстрём, — «Мы прибегаем к таким мерам просто, чтобы не подвергать всю нашуработу неоправданному риску».