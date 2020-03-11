Вологда, , 14:10 — REGNUM На Вологодчине создали три изолятора для предупреждения распространения коронаврусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Обсервационные пункты для наблюдения за здоровыми вологжанами, побывавшими в очагах карантина или контактировавшими с больными коронавирусной инфекцией, созданы в Вологде, Череповце и Бабушкино.

«Проблема распространения новой коронавирусной инфекции в мире нарастает, в эпидемический процесс вовлечены 79 стран, количество заболевших превышает 100 тысяч человек, ситуация приобрела статус эпидемии. На территории России зарегистрированы единичные случаи заболевания, но мы четко понимаем, что риски возрастают. Однако паники нет, и мы ее не должны допустить, — отметил губернатор Олег Кувшинников. — В Вологодской области случаев заболевания не выявлено. Ситуация находится под контролем, но меры, которые мы предприняли в регионе для нераспространения коронавируса, беспрецедентные. Чтобы повысить безопасность, вводим дополнительные профилактические мероприятия».

По данным регионального минздрава, оперативные противоэпидемические мероприятия проведены в отношении 13 лиц, обратившихся за медицинской помощью, в их числе граждане, которые вернулись из КНР, Италии.