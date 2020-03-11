Стокгольм, , 14:19 — REGNUM Лидеры парламентских партий в Риксдаге встретятся в самое ближайшее время, чтобы обсудить ситуацию в Швеции в связи с усиливающейся эпидемией нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщила 11 марта шведская газета Aftonbladet.

Новость о встречи парламентариев поступила на фоне резкого роста регистрации новых случаев заражения коронавирусом. К 11 марта на 13:00 по московскому времени на территории Швеции было зафиксировано 399 инфицированных граждан. Более половины из заболевших находятся в Стокгольме — 207 человек. За столицей следуют южные регионы Швеции: Сконе — 60, Вестра-Гёталанд — 48.

По дороге на встречу с коллегами член партии Зеленых и министр по вопросам климата в Швеции Изабелла Лёвин сказала, что после ожидаемой встречи правительство проинформирует граждан и представителей СМИ о мерах, которые будут обсуждаться.

«Понятно, что сейчас у нас самая высокая готовность сдержать эту инфекцию, и поэтому правительство организовало встречу с лидерами партий», — заявила Лёвин.