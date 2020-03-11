Москва, , 14:06 — REGNUM Распространение коронавируса не повлияло на планы по запуску прямого регулярного рейса из Москвы на один из популярных курортов Вьетнама — Нячанг. Как завили ИА REGNUM в пресс-службе «Винперл Трэвел РУ», первый рейс отправится 12 марта 2020 года из аэропорта Шереметьево.

Туристы полетят в Нячанг на бортах новых современных лайнеров Boeing 787−9. Инициаторы регулярной полетной программы — национальная авиакомпания Вьетнама (существующая с 1956 года — момента создания в республике управление гражданской авиации) Вьетнамские Авиалинии (Vietnam Airlines) и «Винперл Трэвел РУ» — российский представитель крупнейшей сети туристических объектов во Вьетнаме. В компании уверены, что коронавирус не помешает. В планах организовать минимум 168 рейсов и обслужить более 50 тысяч российских туристов во Вьетнаме, то составляет порядка 5−7% от общего турпотока из России во Вьетнам.

Отметим, учитывая, что закрыт Китай и «обвалилась» Италия, Вьетнам может стать весьма востребованным направлением. ВОЗ высоко оценила борьбу Вьетнама по профилактике и борьбе с вирусом COVID-19, после того как власти страны официально заявили, что все 16 человек, инфицированных коронавирусом, выздоровели.

Планируетс, что 2020 году Вьетнамские Авиалинии откроют прямые рейсы из Москвы, Владивостока, Новосибирска и Екатеринбурга — до Нячанга и острова Фукуок — двух самых знаменитых и красивых курортов Вьетнама. До недавнего времени на эти острова из России не летал ни один регулярный перевозчик.