Стокгольм, , 08:04 — REGNUM 11 марта шведская газета Aftonbladet сообщила, что в настоящее время сотрудникам нескольких крупнейших государственных учреждений запрещается ходить на работу, если они находились в странах, пострадавших от эпидемии нового коронавируса COVID-19.

Журналисты Aftonbladet пишут, что подобные меры относятся даже к тем, кто чувствует себя здоровым. Отмечается, что такие ограничения выходят за рамки рекомендации Агентства общественного здравоохранения Швеции. Возможным объяснением этому является инкубационный период инфекции, который может составлять примерно две недели.

К государственным учреждениям, которые в настоящее время ограничивают своих сотрудников в доступе к их рабочим местам, относятся Налоговое агентство, Служба занятости, Агентство социального страхования, Миграционное агентство, Пенсионное агентство, Управление финансового и страхового надзора, а также Шведское государственное управление борьбы с экономической преступностью.

Напомним, что рекомендации Агентства общественного здравоохранения Швеции заключались в том, что гражданин, вернувшийся в страну, может ходить на работу, если чувствует себя здоровым. Это касается тех людей, который побывали в странах, сильно пострадавших от коронавируса COVID-19, так и всех остальных.