Ижевск, , 14:02 — REGNUM Фонд «Сообщество» инициировал сбор средств для пострадавших при пожаре в посёлке Игра, который произошёл рано утром 8 марта. Об этом информировал первый вице-премьер Александр Свинин, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Он уточнил, что в настоящее время все пострадавшие обеспечены предметами первой необходимости — едой и одеждой.

В ближайшие дни состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Будут приняты все решения по выплатам, материальной помощи пострадавшим. То же самое касается решения жилищного вопроса граждан», — заверил Свинин.

Кроме того, продолжается экспертиза, которая определит техническое состояние конструкций жилого дома. Тогда станет ясно, пригоден ли объект для дальнейшего в нём проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 марта произошел пожар в многоквартирном доме на территории посёлка Игра. В результате сгорело шесть квартир, две повреждены частично. В пожаре погибли семейная пара и семилетний ребёнок, ещё девять человек госпитализированы. До настоящего момента в больнице в Ижевске находятся восемь пострадавших, двое из которых — в реанимации.

По данному факту также было возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 6:06 по местному времени. Полностью разбор места пожара от завалов завершили к 17:00. Для пострадавших был организован пункт временного размещения на базе Политехнического техникума. В Игринском районе был введён режим ЧС, который действует до сих пор.

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