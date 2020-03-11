Стокгольм, , 14:09 — REGNUM В настоящее время правительство Швеции столкнулось с проблемой ограничения крупных мероприятий и скопления больших групп людей, чтобы избежать дальнейшего распространения нового коронавируса COVID-19. С соответствующим заявлением выступила министр по социальным вопросам Швеции Лена Хелленгрен. Об этом 11 марта сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

«Вы не можете запретить людям встречаться или проводить крупные мероприятия без прямого запрета или причины для такого ограничения, если она не исходит от Агентства общественного здравоохранения Швеции», — заявила Хелленгрен.

Сообщается, что, согласно информации журналистов SVT Nyheter, Агентство общественного здравоохранения Швеции в настоящее время ведёт необходимую работу по подготовке соответствующего запроса в правительство. В свою очередь, правительство Швеции уже получило существенную долю критики в свой адрес за свои медленные действия по предотвращению нарастающей эпидемии коронавируса в стране.

Однако несмотря на это Хелленгрен заявила, что правительству не следует ограничивать свободу собраний по личной инициативе. По мнению министра, следует дождаться непосредственного обращения Агентства общественного здравоохранения Швеции к федеральным властям.