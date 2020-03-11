Магас, , 13:59 — REGNUM В Ингушетии пресечена попытка провоза более 700 литров алкогольной продукции без акцизных марок. С незаконным грузом задержан в городе Назрани 29-летний житель соседней республики, сообщили 11 марта в пресс-службе МВД по региону.

В машине «Лада Ларгус», которой он управлял, находилось 96 коробок с алкогольной продукцией различного наименования. При этом документов на перевозку безакцизного товара у водителя не имелось. Весь груз доставлен в отдел полиции, алкоголь отправлен на экспертизу.

По итогам проверки будет принято решение о возбуждении необходимого производства.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Северной Осетии было задержано 14 грузовиков, в которых находились 311 тонн спиртосодержащей продукции. Документы на груз отсутствовали. Вместе с машинами партию «левого» алкоголя отправили на досудебное хранение в «Росспиртпром». По делу ведется разбирательство.

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