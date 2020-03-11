Стокгольм, , 14:03 — REGNUM 10 марта шведская газета Fria Tider со ссылкой на Aftonbladet сообщила, что дорожная полиция Швеции прекратила проводить тестирование автомобилистов на алкоголь. По информации журналистов, подобные проверки не проводятся в связи с обострением в Швеции эпидемии нового коронавируса COVID-19.

Напомним, что вечером 10 марта Шведское управление охраны труда приняло решение немедленно прекратить практику остановки автомобилистов для проверок на алкоголь. Это означает, что теперь дорожная полиция не будет останавливать людей и требовать, что они прошли проверку на алкотестере.

Однако в Шведском управлении охраны труда подчеркнули, что подобные проверки на алкотестере по-прежнему остаются возможными в некоторых случаях. Если водитель, по мнению полицейского, находится в состоянии алкогольного опьянения, то стражи правопорядка могут принудить такого водителя пройти тестирование. К каким последствиям приведут подобные меры, в ведомстве не уточнили.